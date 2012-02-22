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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 10:27 BJT

《外汇动态》澳元跌至三周低点,静候汇丰中国PMI数据

0213GMT---澳元兑美元AUD=D4受中国股市下滑拖累跌至三周低点1.0610,在触发约1.0630的停止单後跌幅扩大.

澳元在1.0575附近存在一系列支撑,其中包括今年迄今涨势38.2%回档位所在的1.0578,1月23日高位1.0574,以及2月1日低点1.0569.

欧元/澳元EURAUD=R亦升至三周高位1.2436,延续希腊达成救助协议後取得的涨势.

汇丰中国1月制造业采购经理人指数(PMI)数据将於0230GMT公布,料该数据是澳元走势的关键.(完)

--编译 李爽;审校 吴云凌

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