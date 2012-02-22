〔新债招标〕中国铁道部五年期中期票据中标利率为4.60%--业内人士

路透上海2月22日电---多名业内人士周三透露,中国铁道部稍早在银行间债市招标发行的150亿元人民币五年期中期票据,中标票面利率为4.60%.

该期中票的具体条款如下:

截至本期中票发行前,铁道部及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为6,330亿元.其中中国铁路建设债券合计金额为4,720亿元、公司债40亿元、短期融资券合计金额550亿元、中期票据合计金额1,020亿元.(完)