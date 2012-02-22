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货币新闻 | 2012年 2月 22日 星期三 11:19 BJT

〔新债招标〕中国铁道部五年期中期票据中标利率为4.60%--业内人士

路透上海2月22日电---多名业内人士周三透露,中国铁道部稍早在银行间债市招标发行的150亿元人民币五年期中期票据,中标票面利率为4.60%.

该期中票的具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 利率 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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铁道部 600 150 5 4.60% 中国银行 AAA 2/23 2/24

农业银行

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截至本期中票发行前,铁道部及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为6,330亿元.其中中国铁路建设债券合计金额为4,720亿元、公司债40亿元、短期融资券合计金额550亿元、中期票据合计金额1,020亿元.(完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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