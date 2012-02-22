〔路透基点〕永丰余海外子公司启动1.5亿美元五年期贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月22日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,台湾银行昨夜已经为永丰余英属开曼群岛公司(YFY Cayman Co Ltd.)启动1.5亿美元的五年期贷款.
这笔贷款分为A部分1亿美元定期贷款和B部分5,000万美元循环贷款.
利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点.若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR差距超过35个基点,则借方将支付超出幅度的利率.
银行受邀以如下两个层级参贷:
承贷2,100万美元或以上的银行获得15个基点的预付费.
承贷1,200-2,000万美元的银行获得5个基点的预付费.
在3月30日前做出回应的银行将获得5个基点的优惠费.
A部分贷款将在五年内每半年不等额偿还,第一至四年每半年偿还5%,第五年的半年度偿还80%,平均期限为4.75年.
若支取比例不到70%,则有10个基点的承诺费.
筹得资金将用於该公司位於中国扬州子公司的资本支出和营运资本.
银行需在4月6日前做出回应.
2010年4月,永丰余英属开曼群岛公司在台湾上市的母公司--永丰余集团取得50亿台币的五年期无担保融资,其中包括最高达50亿台币的循环信贷以及最高25亿台币的担保贷款,两部分的贷款总额不得超过50亿台币.该项循环信贷利率为较90天期次级商业票据利率加码59基点,担保贷款则支付55基点的保证金费用.(完)
--编译 杜明霞; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。