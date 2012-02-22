〔路透基点〕永丰余海外子公司启动1.5亿美元五年期贷款--RLPC

路透香港2月22日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,台湾银行昨夜已经为永丰余英属开曼群岛公司(YFY Cayman Co Ltd.)启动1.5亿美元的五年期贷款.

这笔贷款分为A部分1亿美元定期贷款和B部分5,000万美元循环贷款.

利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点.若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR差距超过35个基点,则借方将支付超出幅度的利率.

银行受邀以如下两个层级参贷:

承贷2,100万美元或以上的银行获得15个基点的预付费.

承贷1,200-2,000万美元的银行获得5个基点的预付费.

在3月30日前做出回应的银行将获得5个基点的优惠费.

A部分贷款将在五年内每半年不等额偿还,第一至四年每半年偿还5%,第五年的半年度偿还80%,平均期限为4.75年.

若支取比例不到70%,则有10个基点的承诺费.

筹得资金将用於该公司位於中国扬州子公司的资本支出和营运资本.

银行需在4月6日前做出回应.

2010年4月,永丰余英属开曼群岛公司在台湾上市的母公司--永丰余集团取得50亿台币的五年期无担保融资,其中包括最高达50亿台币的循环信贷以及最高25亿台币的担保贷款,两部分的贷款总额不得超过50亿台币.该项循环信贷利率为较90天期次级商业票据利率加码59基点,担保贷款则支付55基点的保证金费用.(完)