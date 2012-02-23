《Maguire专栏》美国玉米和大豆期货的投机性仓位料将增加

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 侯向明/兰秀娟

路透芝加哥2月21日电---未来几个月,美国玉米和大豆期货中大型投机客的净仓位,料自目前相对低的水准提升.这是因为终端用户对这两种大宗商品的需求均有所改善,再加上玉米和大豆种植面积之间的此消彼长,使得未来几个月非商业性买兴增大.

但由资金推动的价格飙涨都将考验终端用户需求,且如果即将到来的种植季节在有利天气形势下展开,那麽上述涨势过後可能就就迎来价格的剧烈下挫.

因此,虽然未来几周投机客对玉米和大豆的买兴看来将会大增.但打算加入这波买入的交易商应当留心,一旦种植季展开商品价格可能走软的风险.

**美国需求好转**

2011年的後面几个月和2012年前几周,美国农作物的海外需求相当低迷.事实上,玉米、大豆和小麦的出口销售步伐都滞後于近几年,因其它产区侵蚀了美国出口市场份额.

不过,最近南美天气炎热乾旱,引发终端用户担心南美农作物供给在2012年或出现短缺,因此导致市场对美国作物的需求增加.

上周,中国国家副主席习近平访问美国时,中方代表团签订的大豆采购协议创纪录规模,其它作物也将采购不等吨数,在这之後美国农作物买兴步伐进一步上升.

综合来看,近期这种海外买兴的提高,协助加速美国玉米和大豆的出口销售,也让外界注意到,每当其它产区出现谷物数量问题的担忧时,美国仍然是许多全球谷物买家的首选购买地.浏览美国玉米和大豆出口销售相关图表,请点选:(link.reuters.com/xec76s).

如果南美玉米和大豆作物种植面积预估传出新的下调,那麽未来几周料会浮现更多此类买兴.

另外,近期美国出口活动的复苏料会给投机性交易商带来暗示,即美国农作物市场重新拥有一个利多的基本面题材,应有助维持短中期价格偏向上行,并鼓励更多的buy-side投资人参与.

**投机仓位仍有增长空间**

近来美国农作物出口前景改善,除了鼓励已持有仓位的交易员增仓之外,预料也会吸引目前持观望态度的投资者重返战场.

过去经验而言,大型投机客希望先看到有利的基本面发展,以及正面的价格走势,然後才会投入市场建立多仓,而一直到不久之前,玉米和大豆都还缺少这两种条件,因此不受一些交易员青睐.

然而,随着大豆市场近期升至四个月价格高位,未来几周预计热钱潮将带来後续买兴.

而且,热钱投机客目前所持仓位还有增长空间.

在玉米和大豆方面,大型投机客净仓位远低於过去两年里多数时间的水平,暗示非商业性交易商可能展开一波大买,才能使市场曝险部位回到"正常"水平.

芝加哥小麦市场方面,大型投机客空仓接近纪录高位,这意味着,光是要让净曝险回到中性,就需要对空仓进行大规模回购平仓.

浏览农作物非商业性持仓与农作物价格的图表,请点选:(link.reuters.com/zec76s).

除了绝对值数字低於近年水平外,大型投机客在各主要作物市场净仓位占整体未平仓合约的比例亦非常低,再次显示未来数月中大型投机客仓位还有增长空间.

浏览农作物非商业性持仓在未平仓合约中占比的图表:

玉米,请点选:(link.reuters.com/buc76s),

大豆,请点选:(link.reuters.com/cuc76s),

小麦,请点选:(link.reuters.com/duc76s).

**吸引投机客入场**

除基本面题材看俏之外,谷物及油籽的相对投资回报潜力优於其他资产类别,亦可能吸引投机客入场.全球经济增长乏力、欧元区经济前景难卜,以及美国宽松货币政策立场,均令股市和债市的回报预期受限,同时激发资金经理人分散市场曝险的需求.

总的来说,大宗商品市场,特别是农产品,因为自身的独特因素,符合替代性投资类别的需求,若海外需求持续升温,而且种植/生长季的天气状况威胁到农作物状况,这些因素将带来正向回报.

由於玉米和大豆为努力确保来年的基本产量,正在争夺种植面积,因此,在未来数月间这两种作物都可望成为交易员考虑投资的主要对象.

在海外进口商买兴升高的支撑下,最近美国农作物市况活络.随着美国种植季的到来,投机客总体曝险部位增加,未来数周该市场料会吸引更多买家入场.(完)