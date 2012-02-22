〔中国新债〕南方工业集团下周三将发行30亿元中期票据,期限五年

路透上海2月22日电---中国南方工业集团公司周三公告称,将於下周三(29日)簿记建档发行30亿元 人民币中期票据,期限五年. 南方工业集团为在原中国兵器工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的国有企业,业务涉及汽车、 机械、输变电、新能源等领域,是上市公司长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ )、天威保变( 600550.SS )、 中原特钢( 002423.SZ )的大股东或实际控制人. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 南方工业集团 122 30 5 2/29簿记建档 建设银行 AAA 3/1 3/2 中国银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 曾菱; 审校 乔艳红