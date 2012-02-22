《外汇动态》日圆不一定会继续快速走软,跌势或更趋缓和--野村

0235GMT---野村证券认为,日圆可能继续走软,但近期快速下跌的走势不会持续,因距离全球收紧利率尚有时日,且大多数日圆杠杆多头仓位已经被出脱.

野村外汇策略师Jens Nordvig称,日本资金流动情况亦表明,日圆将以更加缓和的趋势走软.根据这种观点,野村将第一季末美元/日圆汇率预估从75调至79,今年年末预估仍为81.(完)

--编译 石冠兰; 审校 郑茵

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