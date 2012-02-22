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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 10:56 BJT

〔中国新债〕镇江城投集团下周三将发10亿元中期票据,期限五年

路透上海2月22日电---中国镇江市城市建设投资集团有限公司周三公告称,将於下周三(29日)
簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 镇江城投集团   20        10       5   2/29簿记建档  民生银行      AA        3/2        3/5
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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