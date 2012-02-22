〔中国热股〕房地产股早盘大幅收涨,因报导指上海或扩大二套房购买资格

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月22日电---中国股市房地产股周三早盘大幅收涨,受上海或扩大二套房购买资格范围消息的影响.虽然官方表示楼市调控政策未变,仍点燃了地方放松房地产调控的预期.
早市收盘,上海地产类指数.SSEP大涨2.36%,地产股龙头--万科A(000002.SZ)上涨2.27%,保利地产(600048.SS)上涨1.73%,优於大盘沪综指.SSEC0.45%的涨幅.
近日有传言称,上海楼市调控政策出现微调,外地户籍居民持长期居住证满三年,可以享受本地户籍居民同等购房资质,即可以购买第二套房.但上海证券报周三援引上海市房管局有关负责人明确,有关规定从限购政策开始实施时就已经在执行.
"今日房地产板块大涨,主要是受上海长期居住人口可购二套房消息影响,被看成一线城市政策可能放松的征兆,"中邮证券策略分析师程毅敏表示.
此前,安徽芜湖市出台微调政策,购自住普通商品房免契税获补贴,但随後宣布微调政策暂缓执行.新华社亦发表文章称,中国房地产市场正进一步向调控预期的方向变化,房价"过快上涨"已得到遏制,但"合理回归"仍须加力.[ID:nCN1399492]
不过从去年四季度至今,已有10多个城市及部门在住房标准、公积金、土地等多方面对楼市政策作出"微调".除天津外,北京、上海、武汉等多个城市均已调整普通住房价格标准;合肥、南京等城市提高公积金贷款额度.
龙年开局中国楼市调控效果进一步显现.中国2012年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.在调控不放松的基调下,2012年房价料将进一步下行.[ID:nCN1397936](完)
--发稿 邵晓忆/李然; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。