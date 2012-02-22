〔中国热股〕房地产股早盘大幅收涨,因报导指上海或扩大二套房购买资格

路透北京2月22日电---中国股市房地产股周三早盘大幅收涨,受上海或扩大二套房购买资格范围消息的影响.虽然官方表示楼市调控政策未变,仍点燃了地方放松房地产调控的预期.

早市收盘,上海地产类指数.SSEP大涨2.36%,地产股龙头--万科A(000002.SZ)上涨2.27%,保利地产(600048.SS)上涨1.73%,优於大盘沪综指.SSEC0.45%的涨幅.

近日有传言称,上海楼市调控政策出现微调,外地户籍居民持长期居住证满三年,可以享受本地户籍居民同等购房资质,即可以购买第二套房.但上海证券报周三援引上海市房管局有关负责人明确,有关规定从限购政策开始实施时就已经在执行.

"今日房地产板块大涨,主要是受上海长期居住人口可购二套房消息影响,被看成一线城市政策可能放松的征兆,"中邮证券策略分析师程毅敏表示.

此前,安徽芜湖市出台微调政策,购自住普通商品房免契税获补贴,但随後宣布微调政策暂缓执行.新华社亦发表文章称,中国房地产市场正进一步向调控预期的方向变化,房价"过快上涨"已得到遏制,但"合理回归"仍须加力.[ID:nCN1399492]

不过从去年四季度至今,已有10多个城市及部门在住房标准、公积金、土地等多方面对楼市政策作出"微调".除天津外,北京、上海、武汉等多个城市均已调整普通住房价格标准;合肥、南京等城市提高公积金贷款额度.

龙年开局中国楼市调控效果进一步显现.中国2012年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.在调控不放松的基调下,2012年房价料将进一步下行.[ID:nCN1397936](完)