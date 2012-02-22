前IMF总裁卡恩再入漩涡 因涉嫌淫媒案被拘

投行观点：Southern Co评级由持有上调至买入--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法国里尔2月21日电(记者 Pierre Savary)---国际货币基金组织(IMF)前总裁卡恩周二接受警方讯问，因涉嫌与里尔一起卖淫团伙案有关。该团伙还曾在巴黎、布鲁塞尔和华盛顿组织性派对。
警方可能将卡恩拘留至周四上午。
此宗调查重点是一个在里尔卡尔顿酒店组织卖淫的犯罪团伙。卡恩在巴黎和华盛顿参加过相关派对，警方希望确定卡恩是否明知参加派对的女性是妓女。
或许调查後他可能洗清嫌疑，但如果调查人员认定他与妓女参加了性派对，而企业高管挪用企业账户付钱给这些妓女，则卡恩将因涉嫌滥用企业资金而接受正式调查。
卡恩周二到里尔警局接受讯问，面对记者未予置评。
卡恩的律师勒克莱尔(Henri Leclerc)称，卡恩不可能知道那些参加聚会的女性是妓女。
在法国嫖妓并不违法，但若调查人员认定他明知这些女性是妓女且由企业资金"买单"，则他可能会被指控。(完)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。