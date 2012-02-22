版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 11:21 BJT

〔日本债市〕公债价格多数持平,投资者静待明日20年期公债标售

路透东京2月22日电---日本政府公债价格周三早盘多数持平,市场忧心于希腊将如何重组债务,对债市构成支撑,但明日20年期日债标售在即,令债市承压.

投资者将密切关注周四1.1万亿(兆)日圆(138亿美元)20年期公债标售,以此来衡量市场对超长期公债的需求.

然而,部分策略师称,人们愈加认为希腊最糟糕情形将得以避免,可能将令公债价格承压.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐