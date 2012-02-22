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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 11:20 BJT

〔中国新债〕宁波市中小企业将发行1.8亿元集合票据,期限两年

路透上海2月22日电---中国宁波新福钛白粉有限公司等三家企业周三联合公告称,将於下周三(29日)
簿记建档发行1.8亿元人民币宁波市中小企业集合票据,期限两年.

  具体条款如下:

  发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日
                (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 宁波市中小企业   1.8      1.8      2   2/29簿记建档   国开行      AAA        3/1        3/2
 集合票据                                                    (中债增信提供担保)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曾菱; 审校 杨淑祯

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