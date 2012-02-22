〔韩国金融〕去年12月底家庭信贷年增长幅度为两年来最小

路透首尔2月22日电---周三公布的数据显示,韩国去年末家庭信贷年成长速度为两年来最慢,因经济放缓对贷款和信用购物均都产生影响.

韩国央行数据显示,截至去年底的家庭信贷总额较上年同期增加7.8%,至912.9万亿(兆)韩元(8,126亿美元),为2009年第四季成长7.6%以来最小增幅.前一季经修正後增幅为8.7%.

至2011年底,对金融机构的未偿还贷款较上年同期增长7.6%至858.1万亿韩元,信用购物增长10.9%至54.8万亿韩元,前一季的年成长率分别修正为8.4%和14.5%.

2011年全年家庭流通信贷规模估计达到1,220万亿韩元,相当於年度国内生产总值(GDP)的75%左右.(完)