〔韩国金融〕去年12月底家庭信贷年增长幅度为两年来最小

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔2月22日电---周三公布的数据显示,韩国去年末家庭信贷年成长速度为两年来最慢,因经济放缓对贷款和信用购物均都产生影响.
韩国央行数据显示,截至去年底的家庭信贷总额较上年同期增加7.8%,至912.9万亿(兆)韩元(8,126亿美元),为2009年第四季成长7.6%以来最小增幅.前一季经修正後增幅为8.7%.
至2011年底,对金融机构的未偿还贷款较上年同期增长7.6%至858.1万亿韩元,信用购物增长10.9%至54.8万亿韩元,前一季的年成长率分别修正为8.4%和14.5%.
2011年全年家庭流通信贷规模估计达到1,220万亿韩元,相当於年度国内生产总值(GDP)的75%左右.(完)
--编译 郑茵;审校 张若琪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。