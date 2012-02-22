〔中国债市动态〕现券收益率窄幅波动,10年国债招标结果指引作用不大

路透上海2月22日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率波动不大,成交亦不算活跃.稍早招标的10年期国债中标利率符合预期,指引意义有限.

交易员称,流动性松紧仍将是影响现券短期走势的关键,而这可能需要等到周五存款准备金释放之後才能明朗.

"如果後市资金面好转,收益率存在向下修正的要求,"华东一银行交易员说.

他表示,从回购利率的表现来看,部分投资者可能认为目前市场资金面紧张只是短期因素.但这一切可能只有等到下周才能明朗,因为存准率下调投放的流动性要周五才能释放,且25日又是例行的准备金缴存调整日.

业内人士稍早透露,财政部上午招标的280亿元人民币10年期固息国债,中标利率为3.51%,符合此前3.52%的市场预测均值.该期国债最优(边际)利率为3.54%,投标倍数为2.02倍.[ID:nCN1402498]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS隔夜品种继续坚挺,小涨近10个基点(bp),但七天和14天期品种均有不同程度的回落,其中14天期下调接近100个bp,七天期亦有近20个bp.

北京时间11:12,剩余期限约9.5年的固息国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM在3.5400%/3.5000%,上日尾盘收报3.5300%/3.5100%.

中国央行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558](完)