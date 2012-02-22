更正:〔欧元区数据〕2月服务业PMI下滑,重燃经济恐将衰退疑虑

(更正:因译文有误,内文第二段改为"亦低於路透调查44位分析师中的最低预估值",非"亦低於路透调查中的最低预估值44")
路透伦敦2月22日电---周三公布的调查显示,欧元区服务业2月意外萎缩,重燃欧元区经济可能落入衰退的疑虑.
Markit公布2月欧元区服务业采购经理人指数(PMI)降至49.4,低於1月的50.4,亦低於路透调查44位分析师中的最低预估值;调查预估中值为升至50.6.
指数低於50代表萎缩.
Markit首席分析师Chris Williamson说:"存在国内生产总值(GDP)持平的可能,不过也可能很容易就落入很小幅度的萎缩."
欧元区2月Markit制造业PMI初值为49.0,不及预估的49.5,1月为48.8.这已是该指数连续第七个月低於50.
2月工厂产出指数持稳於1月的50.4,新订单指数为47.1.
Williamson说:"我们需要订单增长加快,但却还在下滑,制造业仍在依赖先前订单来维持活动.服务业通过降价来刺激需求,制造厂商也在压低利润率."
欧元区2月Markit综合PMI初值降至49.7,预估为50.6,1月为50.4.
初值数据基本上是在欧元区财长批准1,300亿欧元希腊救助计划前采集的,Markit表示这可能导致在3月初公布终值时,出现较以往更大的修正.
2月就业分项指数从1月的49.4微升至49.5.
--编译/审校 蔡美珍/王洋/张涛
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