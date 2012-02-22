〔中国数据〕2月汇丰制造业PMI初值仍低於50,经济增长未脱放缓轨道(更新版)

(新增市场反应和分析师观点)

* 中国2月汇丰制造业PMI初值连续第三个月回升

* 仍在荣枯分水岭下方显示经济增长续放缓中

* 新出口订单指数骤降至八个月新低,外贸形势仍严峻

* 央行未来或继续加强政策宽松力度

路透北京2月22日电---汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的2月初值数据,连续第三个月回升,但仍处在荣枯分水岭下方;且新出口订单骤降,暗示外贸形势仍严峻.

分析师表示,中国经济增长仍未脱放缓轨道,且外部需求的恶化可能进一步加剧经济增长下行的风险.

Markit提供的新闻稿显示,宏观经济先行指标--2月汇丰中国制造业PMI初值升至49.7,高於上月终值48.8.当月新出口订单指数骤降至47.4,创下八个月最低水平.

"受春节後生产活动加快的影响,汇丰中国制造业采购经理人指数的初值小幅改善,但这并不改整体经济增速放缓的态势."汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌指出,近期内需增长尚未出现实质反弹,而外部需求还在恶化,进一步加剧经济增长下行的风险.

国开证券宏观经济分析师杜征征亦称,虽然当月数据有所回升,但还是在荣枯分水岭下方震荡,经济增速放缓趋势仍在延续.

数据公布後,国内外金融市场表现偏淡.中国股市沪综指.SSEC早盘收涨0.45%,中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS早盘持续盘整.此前跌至三周低点的澳元兑美元AUD=D4小幅波动,报1.0644.

屈宏斌预计,随着通胀压力继续缓解,央行应该在今年首次调降准备金之後继续加强政策宽松的力度.中国央行决定自24日(周五)起下调存准率0.5个百分点.

人民日报最近文章指出,中国面临国内外严峻的经济形势,需要确保经济的稳定增长,又要时刻警醒,不能陷入"GDP崇拜"的轮回.[ID:nCN1399238]

**制造业者面临较大成本压力**

PMI预览数据中,多数分项指数上升.其中产出指数反弹至荣枯分水岭上方,月终值持稳.当月投入和产出价格指数则双双上涨,表明制造业者仍面临较大成本压力,且正努力将其向消费者领域转嫁.

杜征征预计,2月份居民消费价格指数(CPI)有望回落至3.5%上下,不过应谨慎防范通胀反弹的风险.

中国1月CPI同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势.主因春节长假期间食品价格大幅上涨.[ID:nCN1378772]

但国家发改委价格司副司长周望军此前表示,2月CPI涨幅预计可回落到4%以内,甚至达到3%左右,且上半年若无特殊因素,或维持该水平徘徊.

是次PMI预览数据样本采集自2月13-20日之间.2月PMI终值则定於3月1日发布.

PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.

由汇丰与Markit联合编制的预览数据基於PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.[ID:nCN1616111](完)