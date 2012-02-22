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货币新闻 | 2012年 2月 22日 星期三 18:17 BJT

〔表格〕欧元区12月工业订单较上月增加1.9%,高於市场预估

路透布鲁塞尔2月22日电---欧盟统计局周三公布数据:

* 欧元区12月工业订单较上月增加1.9%(路透调查预估为增加0.7%)

* 12月工业订单较上年同期减少1.7%(路透调查预估为减少2.8%)

* 11月工业订单修正为较上月下滑1.1%(前值为下滑1.3%),较上年减少2.5%(前值为减少2.7%)

以下为详细数据:

(较上月%) 11年12月 预估值 11年11月 11年10月

欧元区 1.9 0.7* -1.1 1.6

欧盟 1.3 -1.2 0.0

(较上年同期%)11年12月 预估值 11年11月 11年10月

欧元区 -1.7 -2.8** -2.5 1.4

欧盟 -1.7 -1.0 2.5 (完)

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--编译 蔡美珍;审校 白云

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