〔表格〕欧元区12月工业订单较上月增加1.9%,高於市场预估

投行观点：Southern Co评级由持有上调至买入--Jefferies
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路透布鲁塞尔2月22日电---欧盟统计局周三公布数据:
* 欧元区12月工业订单较上月增加1.9%(路透调查预估为增加0.7%)
* 12月工业订单较上年同期减少1.7%(路透调查预估为减少2.8%)
* 11月工业订单修正为较上月下滑1.1%(前值为下滑1.3%),较上年减少2.5%(前值为减少2.7%)
以下为详细数据:
(较上月%) 11年12月 预估值 11年11月 11年10月
欧元区 1.9 0.7* -1.1 1.6
欧盟 1.3 -1.2 0.0
(较上年同期%)11年12月 预估值 11年11月 11年10月
欧元区 -1.7 -2.8** -2.5 1.4
欧盟 -1.7 -1.0 2.5 (完)
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--编译 蔡美珍;审校 白云
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