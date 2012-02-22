〔表格〕欧元区12月工业订单较上月增加1.9%,高於市场预估

* 欧元区12月工业订单较上月增加1.9%(路透调查预估为增加0.7%)

* 12月工业订单较上年同期减少1.7%(路透调查预估为减少2.8%)

* 11月工业订单修正为较上月下滑1.1%(前值为下滑1.3%),较上年减少2.5%(前值为减少2.7%)