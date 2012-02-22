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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 12:56 BJT

《投行看数据》中国经济增长将继续放缓,一季度增速降至8.2%--摩根大通

路透北京2月22日电---摩根大通在汇丰2月中国制造业PMI初值公布後发布报告称,未来数月受国内外种种不利因素困扰,中国经济将继续放缓.预计一季度增速降至8.2%,今年全年成长率在8.4%.

报告指出,尽管全球经济基调趋於温和,但2月PMI中新出口订单分项骤降,表明未来数月中国出口仍将面临不确定性.

国内方面,楼市调整近期进一步加剧,将在未来数季对内需构成重大拖累.

不过虽然2月制造业者投出和产出价格指数均上升,但整体来看,通胀率未来数月应会继续回落.

汇丰(HSBC)周三稍早公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的2月初值数据,连续第三个月回升,至49.7;但新出口订单分项骤降至八个月低点,暗示外贸形势仍严峻.[ID:nCN1404532](完)

--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红

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