《投行看数据》中国经济增长将继续放缓,一季度增速降至8.2%--摩根大通

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月22日电---摩根大通在汇丰2月中国制造业PMI初值公布後发布报告称,未来数月受国内外种种不利因素困扰,中国经济将继续放缓.预计一季度增速降至8.2%,今年全年成长率在8.4%.
报告指出,尽管全球经济基调趋於温和,但2月PMI中新出口订单分项骤降,表明未来数月中国出口仍将面临不确定性.
国内方面,楼市调整近期进一步加剧,将在未来数季对内需构成重大拖累.
不过虽然2月制造业者投出和产出价格指数均上升,但整体来看,通胀率未来数月应会继续回落.
汇丰(HSBC)周三稍早公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的2月初值数据,连续第三个月回升,至49.7;但新出口订单分项骤降至八个月低点,暗示外贸形势仍严峻.[ID:nCN1404532](完)
--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。