《投行看数据》汇丰中国制造业PMI数据正面,经济硬着陆风险很小--高盛

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月22日电---投资银行高盛就汇丰公布的中国2月制造业PMI初值评论称,数据明显较为正面,在外部需求增长具备弹性,且国内政策放松预期犹存的背景下,预计中国经济硬着陆风险很小.
汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的2月初值数据,连续第三个月回升,至49.7%,仍处在荣枯分水岭下方;但新出口订单骤降,暗示外贸形势仍严峻.[ID:nCN1404532]
高盛的研究报告表示,尽管2月单月数据或因农历新年而有所扭曲,但1-2月数据则未受此影响.数据显示,1-2月中国PMI由去年12月的48.8%升至49.3%.
"除非经历外部需求继续大幅下滑,中国经济大幅放缓(即硬着陆)的风险很小,"报告预估.
高盛并指出,2月PMI数据强於预期,反映出去年四季度政策放松的滞後效应,以及外部需求增长仍然具备弹性.
"我们认为,最近一次下调存款准备金率是政府未打算政策从紧的明确信号,且若信贷供应维持低位,很可能将进一步出台措施."
中国央行将自周五(24日)起下调存款准备金率0.5个百分点,为今年首次调降.此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变.[ID:nCN1398558](完)
--尹嫄婷; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。