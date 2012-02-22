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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 13:16 BJT

《中国2011年已发行非公开定向债务融资工具一览表》--2月22日

路透上海2月22日电---以下为中国2011年已发行的银行间市场私募债(非公开定向债务融资工具)具体情况:

  发行主体        发行时间    规模      期限   票面利率  主承销商   附加条款及备注
                          (亿元人民币)  (年)
  --------------------------------------------------------------------------------------
  五矿集团         5月3日      30        3      5.06%    光大银行
                                                         中国银行

  国电集团         5月3日      50        3      5.06%    光大银行

  中国航空工业集团 5月3日      50        5      5.36%　　工商银行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建设银行

  华能集团         8月26日     50        5      5.86%    工商银行
                                                         光大银行

  北京国有资本     9月2日      30        5      6.13%    中国银行    
  经营管理中心                 20        3      6.05%  国家开发银行  

  铁道部           9月7日      50        5      5.93%    中国银行
                                                         工商银行

  大唐集团         9月23日     30        5      6.25%    交通银行
                                                         光大银行

  陕西煤业化工集团 9月28日     30        3      6.34%　　兴业银行

　中国铝业        10月18日     20        3      6.19%    交通银行
  (601600.SS)(2600.HK)                                   农业银行

  赣粤高速        10月25日     10        3      6.45%    招商银行
  (600269.SS)

  江苏国信资产    10月26日     10        3      6.18%    兴业银行        
  管理集团

  广东广晟资产    10月28日     20        5      5.80%    浦发银行
  经营公司       

  北京金隅集团    10月31日     20        2      6.02%    工商银行 第一年末附发行人赎回权     
                                                         农业银行

  国电集团(二期)  11月1日      50        5      5.74%    光大银行
                                                         兴业银行

  北京基础设施    11月3日      40        5      5.74%    建设银行    2011年第一期
  投资公司                                               中国银行

  华能国际        11月4日      50        5      5.74%    建设银行    
  (600011.SS)(0902.HK) 

  振华重工        11月8日      20        3      6.46%    上海银行
  (600320.SS)

  中国电力投资集团 11月17日    50        5      5.29%    光大银行

  龙源电力        12月8日      10        3      5.72%    兴业银行
  (0916.HK) 

  国投电力        12月13日     15        5      5.80%    农业银行
  (600886.SS)

  首都机场集团    12月14日     50        3      5.24%    农业银行
                                                         中金公司

  中国邮政速递    12月21日     20      六个月   5.17%    中信证券
  物流公司                                               工商银行

  北京市保障性住  12月22日     20        5      5.45%    工商银行 每半年末附发行人赎回权
  房建设投资中心                                         北京银行

  北京基础设施    12月26日     30        5      5.50%    建设银行    2011年第二期
  投资公司                                               中国银行

  国电集团(三期)  12月28日     40        3      5.30%    上海银行
                                                         浙商银行

  首开股份        12月29日     30        3      5.74%    建设银行
  (600376.SS)                  20        5      5.78%    北京银行

  重庆化医控股    12月29日     10        1      6.30%    光大银行

  山东钢铁集团    12月29日     10        1      6.56%    兴业银行
                               10        3      6.65%

  中关村发展集团  12月30日      9        5      5.75%    工商银行
                                                         建设银行
  -------------------------------------------------------------------------------------- 
  合计                        904  

  中国银行间市场交易商协会2011年4月底发布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公
开定向发行规则》,正式启动私募债的发行,规则确定了"定向发行、有限转让、内部披露"原则,以
促进更多企业通过债市融资.

  所谓非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融
资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为.在银行间市场以非公开定向发行方式发行的
债务融资工具称为非公开定向债务融资工具.

  非公开定向发行,放松事前严格的发行审核和信息披露,不再强制要求信用评级等市场中介服务,
缩小了信息披露范围,简化了发行注册条件.另一方面,通过限制交易流通来保障非公开定向工具始
终在定向投资人范围内流通,以此保护投资者利益.

  在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券
(SCP)、私募债(非公开定向债务融资工具)、集合票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门
不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行;其
余品种则由央行主导.

  注:数据均来源於银行间市场交易商协会网站(www.nafmii.org.cn)(完)

  --整理 边竞; 审校 李宏薇

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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