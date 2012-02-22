《中国2011年已发行非公开定向债务融资工具一览表》--2月22日

路透上海2月22日电---以下为中国2011年已发行的银行间市场私募债(非公开定向债务融资工具)具体情况: 发行主体 发行时间 规模 期限 票面利率 主承销商 附加条款及备注 (亿元人民币) (年) -------------------------------------------------------------------------------------- 五矿集团 5月3日 30 3 5.06% 光大银行 中国银行 国电集团 5月3日 50 3 5.06% 光大银行 中国航空工业集团 5月3日 50 5 5.36% 工商银行 建设银行 华能集团 8月26日 50 5 5.86% 工商银行 光大银行 北京国有资本 9月2日 30 5 6.13% 中国银行 经营管理中心 20 3 6.05% 国家开发银行 铁道部 9月7日 50 5 5.93% 中国银行 工商银行 大唐集团 9月23日 30 5 6.25% 交通银行 光大银行 陕西煤业化工集团 9月28日 30 3 6.34% 兴业银行 中国铝业 10月18日 20 3 6.19% 交通银行 ( 601600.SS )( 2600.HK ) 农业银行 赣粤高速 10月25日 10 3 6.45% 招商银行 ( 600269.SS ) 江苏国信资产 10月26日 10 3 6.18% 兴业银行 管理集团 广东广晟资产 10月28日 20 5 5.80% 浦发银行 经营公司 北京金隅集团 10月31日 20 2 6.02% 工商银行 第一年末附发行人赎回权 农业银行 国电集团(二期) 11月1日 50 5 5.74% 光大银行 兴业银行 北京基础设施 11月3日 40 5 5.74% 建设银行 2011年第一期 投资公司 中国银行 华能国际 11月4日 50 5 5.74% 建设银行 ( 600011.SS )( 0902.HK ) 振华重工 11月8日 20 3 6.46% 上海银行 ( 600320.SS ) 中国电力投资集团 11月17日 50 5 5.29% 光大银行 龙源电力 12月8日 10 3 5.72% 兴业银行 ( 0916.HK ) 国投电力 12月13日 15 5 5.80% 农业银行 ( 600886.SS ) 首都机场集团 12月14日 50 3 5.24% 农业银行 中金公司 中国邮政速递 12月21日 20 六个月 5.17% 中信证券 物流公司 工商银行 北京市保障性住 12月22日 20 5 5.45% 工商银行 每半年末附发行人赎回权 房建设投资中心 北京银行 北京基础设施 12月26日 30 5 5.50% 建设银行 2011年第二期 投资公司 中国银行 国电集团(三期) 12月28日 40 3 5.30% 上海银行 浙商银行 首开股份 12月29日 30 3 5.74% 建设银行 ( 600376.SS ) 20 5 5.78% 北京银行 重庆化医控股 12月29日 10 1 6.30% 光大银行 山东钢铁集团 12月29日 10 1 6.56% 兴业银行 10 3 6.65% 中关村发展集团 12月30日 9 5 5.75% 工商银行 建设银行 -------------------------------------------------------------------------------------- 合计 904 中国银行间市场交易商协会2011年4月底发布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公 开定向发行规则》,正式启动私募债的发行,规则确定了"定向发行、有限转让、内部披露"原则,以 促进更多企业通过债市融资. 所谓非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融 资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为.在银行间市场以非公开定向发行方式发行的 债务融资工具称为非公开定向债务融资工具. 非公开定向发行,放松事前严格的发行审核和信息披露,不再强制要求信用评级等市场中介服务, 缩小了信息披露范围,简化了发行注册条件.另一方面,通过限制交易流通来保障非公开定向工具始 终在定向投资人范围内流通,以此保护投资者利益. 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券 (SCP)、私募债(非公开定向债务融资工具)、集合票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门 不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行;其 余品种则由央行主导. 注:数据均来源於银行间市场交易商协会网站(www.nafmii.org.cn)(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》