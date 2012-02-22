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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 17:54 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月22日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日     主承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
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青岛渤海农业    3.5      3.5      12    2/23簿记建档   工商银行     A+        2/24    2/27 
发展有限公司 
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百联集团        30        10      12    2/23簿记建档   工商银行     AA+       2/24    2/27 
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中铝公司       150       50       12    2/24簿记建档   招商银行     AAA       2/27    2/28 
                                                       北京银行 
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江阴兴澄特种钢  16        8       12    2/24簿记建档   中国银行     AA        2/27    2/28 
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物美商业        10        5       12    2/28簿记建档   民生银行     AA        2/29    3/1 
(8277.HK)
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浙江恒逸集团     9        9       12    2/28簿记建档   中国银行     AA        2/29    3/1 
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沁和能源集团    10        5       12        --         广发银行     AA-        --      --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*南方工业集团  122       30        5    2/29簿记建档   建设银行     AAA       3/1       3/2 
                                                       中国银行 
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*镇江城投集团   20       10        5    2/29簿记建档   民生银行     AA        3/2       3/5
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上海建工        34       20        5    2/28簿记建档   建设银行     AAA       2/29      3/1 
(600170.SS)  
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中原传媒集团    14        3        3    2/28簿记建档   中国银行     AA        2/29      3/1 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*宁波市中小企业1.8       1.8     2   2/29簿记建档     国开行       AAA        3/1        3/2 
集合票据                          (中债增信提供担保) 
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石家庄市       2.8       2.8     2   2/24簿记建档     中信银行     AAA        2/28       2/29  
中小企业                          (中债信用增进担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 刘昕

  
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