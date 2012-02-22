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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 12:25 BJT

澳洲经济指标总览--2月22日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间

零售销售(经季节调整,以当前价格计算)

(较前月) 12月 -0.1% 持平 2月29日

就业市场(经季节调整)

就业人口(较前月变动,千人) 1月 +46.3 -29.3 3月8日

--全职 +12.3 +24.5

--兼职 +34 -53.8

失业率 5.1% 5.2%

就业参与率 65.3% 65.2%

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)

经常帐收支 第三季 赤字5.637 赤字6.660 3月6日

商品与服务贸易收支 顺差6.801 顺差6.218

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)

(较前季) 第三季 +1.0% +1.4% 3月7日

(较上年同期) +2.5% +1.4%

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)

商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差17.09 顺差13.43 3月9日

出口(较前月) +2% 持平

进口(较前月) +1% 持平

国际贸易价格指数

进口物价(较前季) 第四季 +2.5% 持平 4月20日

出口物价(较前季) -1.5% +4.0%

消费者物价指数(CPI)

总体CPI(较前季) 第四季 持平 +0.2% 4月25日

(较上年同期) +3.1% +3.3%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.4%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.4% (完)

--整理 艾茂林

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