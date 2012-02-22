《企业看点》--2月22日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月22日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 欧洲第二大汽车制造商法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)表示,正在就可能的合作与结盟进行协商,但并未论及其可能合作的对象;此前媒体报导指出,该公司与通用汽车(GM.N)的协商已经到了後期阶段.[ID:nCT0435676]

* Hindustan Times报周三报导,印度国家银行(SBI)(SBI.BO)确定一项165亿卢比(3.3462亿美元)贷款计划,以帮助航空公司Kingfisher Airlines(KING.NS)克服资金紧张问题.[ID:nL4E8DM0M0]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)