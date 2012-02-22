主要国家经济指标预测--2月23日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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2月22日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 负5
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 10,083
外资投资日本股市(亿日圆) -- 1,288
2月23日(四)
0900 意大利消费者信心指数 2月 92.0 91.6
0900 德国Ifo企业景气判断指数 2月 108.8 108.3
现况指数 116.4 116.3
预期指数 102.0 100.9
1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差20
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 负14 负16
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月18日当周 35.4 34.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.525
续请失业金人数(万人) 2月11日当周 346 342.6
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 -- +1.0%
(较上年同期) -- -1.8%
1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 正13
2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 98
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 1月 -- 0.88
北美半导体设备订单出货比
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +1.0% +0.8%
(较上年同期) +3.6% +3.4%
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -0.4% -0.2%
(较上年同期) +2.6% +2.7%
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 50.2 49.0
服务业PMI 50.3 52.5
综合PMI 50.6 --
0828 德国制造业PMI 2月初值 50.1 51.5
服务业PMI 52.6 53.9
综合PMI 52.9 --
0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 49.0 49.5
服务业PMI 49.4 50.6
综合PMI 49.7 50.6
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +3.2% +3.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% -1.8%
(较上年同期) +3.4% +3.4%
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 0-9-0 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
1000 欧元区工业订单(较前月) 12月 +1.9% +0.7%
(较上年同期) -1.7% -2.8%
1200 美国抵押贷款指数 2月17日当周 766.1 --
再融资指数 4,322.0 --
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月18日当周 +3.0% --
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月18日当周 +2.9% --
1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 457 465
(完)
--整理 艾茂林/王洋;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。