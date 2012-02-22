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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 07:07 BJT

****主要国家经济指标预测--2月23日****

路透2月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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2月22日(三)

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 负5

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 10,083

外资投资日本股市(亿日圆) -- 1,288

2月23日(四)

0900 意大利消费者信心指数 2月 92.0 91.6

0900 德国Ifo企业景气判断指数 2月 108.8 108.3

现况指数 116.4 116.3

预期指数 102.0 100.9

1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差20

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 负14 负16

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月18日当周 35.4 34.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.525

续请失业金人数(万人) 2月11日当周 346 342.6

1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 -- +1.0%

(较上年同期) -- -1.8%

1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 正13

2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 98

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 1月 -- 0.88

北美半导体设备订单出货比

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +1.0% +0.8%

(较上年同期) +3.6% +3.4%

0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -0.4% -0.2%

(较上年同期) +2.6% +2.7%

0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 50.2 49.0

服务业PMI 50.3 52.5

综合PMI 50.6 --

0828 德国制造业PMI 2月初值 50.1 51.5

服务业PMI 52.6 53.9

综合PMI 52.9 --

0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 49.0 49.5

服务业PMI 49.4 50.6

综合PMI 49.7 50.6

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +3.2% +3.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% -1.8%

(较上年同期) +3.4% +3.4%

0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 0-9-0 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

1000 欧元区工业订单(较前月) 12月 +1.9% +0.7%

(较上年同期) -1.7% -2.8%

1200 美国抵押贷款指数 2月17日当周 766.1 --

再融资指数 4,322.0 --

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月18日当周 +3.0% --

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月18日当周 +2.9% --

1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 457 465

(完)

--整理 艾茂林/王洋;审校 王冠中

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