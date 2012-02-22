〔澳新汇市〕澳元和新西兰元微跌,受希腊援助协议达成後的获利了结打压

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 澳元几乎未受汇丰中国PMI数据影响
* 空头回补提振欧元兑澳元涨至三周高位
* 澳元和新西兰元兑日圆脱离数周高位
路透惠灵顿/悉尼2月22日电---澳元和新西兰元周三兑其他主要货币微跌,因备受期待的希腊援助协议达成所带来的舒缓情绪已转变为对该计划如何实施的担忧,从而促使市场人士趁近期涨势了结获利.
澳元兑美元AUD=D4连续第三日下跌,自纽约尾盘的1.0686美元跌至1.0650美元,不过仍高於早先所及三周低位1.0610美元.
澳元兑美元本周已累计下跌1.2%,因交易商了结获利.澳元今年迄今仍累计上涨4.3%,并曾在本月稍早涨至1.0845美元,为其自8月以来的最高水准.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。