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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 12:49 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元微跌,受希腊援助协议达成後的获利了结打压

* 澳元几乎未受汇丰中国PMI数据影响

* 空头回补提振欧元兑澳元涨至三周高位

* 澳元和新西兰元兑日圆脱离数周高位

路透惠灵顿/悉尼2月22日电---澳元和新西兰元周三兑其他主要货币微跌,因备受期待的希腊援助协议达成所带来的舒缓情绪已转变为对该计划如何实施的担忧,从而促使市场人士趁近期涨势了结获利.

澳元兑美元AUD=D4连续第三日下跌,自纽约尾盘的1.0686美元跌至1.0650美元,不过仍高於早先所及三周低位1.0610美元.

澳元兑美元本周已累计下跌1.2%,因交易商了结获利.澳元今年迄今仍累计上涨4.3%,并曾在本月稍早涨至1.0845美元,为其自8月以来的最高水准.

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