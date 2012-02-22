《外汇动态》美元兑日圆自去年8月以来首次触及80日圆

0453GMT---美元兑日圆JPY=自去年8月以来首次升穿80日圆,因境外账户持续买进,致使位於该水准的一些期权被触发.

但日本出口商的卖单令美元兑日圆止步于80.01日圆.

一日资银行的期权交易商称,81日圆水准将触发更多期权.期权交易商在82-83日圆附近可能有大量gamma空仓.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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