中国网络行业政策或阻碍云计算应用--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月22日电(记者 Doug Palmer)---美国软件行业组织周三发布报告，对巴西、中国和印度的行业政策提出批评，称其对云计算未来发展构成威胁。虽然德国等发达国家的评估得分领先，报告也指出其不足之处。

代表微软等美国软件业重量级企业的商业软件联盟(BSA)表示，受有关自由贸易、安全、数据隐私和网络犯罪等方面的政策影响，巴西在报告涉及的24个国家中排名垫底，在百分制评分中仅得35.1。

印度软件产业规模全球排名仅次于美国，中国信息和通讯科技行业规模到2015年预计将翻番到3,890亿美元，但是印中两国的得分也分别仅有50.0和47.5，均处於排行榜的最後六名之列。

日本以83.3分位居首位。紧随其後的包括澳大利亚、德国、美国、法国、意大利、英国和韩国等发达国家，得分均在70分之上。

BSA主席霍雷曼(Robert Holleyman)表示，这份报告的主要目的在於"提醒国际科技团体，有必要在更大程度上协调各国法律，以真正建立全球性的云计算应用"。

他指出，若不能进一步协调各国政策，"云可能会四分五裂，"跨境自由数据传输和软件服务所能产生的效益将会下降。

欧盟国家得分都较高，但是霍雷曼表示，"拿德国来说，我们也有担心，该国想设立壁垒，限制外国公司为德国境内公司提供云计算服务。"

报告称，有关保护隐私的法律对用户树立对云计算的信心至关重要；法律将有助於使用户确信，无论私人信息存储在世界上那块云里，都不会遭到服务提供商以不可预知的方式加以利用或泄漏。

报告称，严格的安全措施也非常有必要，但是包括中国在内的一些国家实施网络过滤或审查机制，可能有损云计算和数字经济的发展。

尽管巴西在报告中排名垫底，霍雷曼表示，与中国相比，他对劝说巴西实施改革持更加乐观的看法。

上述报告的完整版请参见BSA的网站(www.bsa.org/cloudscorecard)。(完)