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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 13:51 BJT

〔澳洲股市〕逆转早盘跌势收於平盘上方,Woodside与银行股上涨

路透2月22日电---澳洲股市周三收复早盘跌幅,收盘微涨,连续第四日收高.银行股上涨,Woodside Petroleum (WPL.AX)在公布下半年业绩後股价扬升.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数收高1.8点至4,293.1.周二收涨0.8%.

澳洲最大油气公司Woodside收高2.5%至36.86澳元,该公司周三公布的下半年扣除一次性费用之前获利增长34%.(完)

--编译 李春喜;审校 吴云凌

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