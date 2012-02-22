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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 13:58 BJT

〔台湾股市〕收在8,000点上方,宏达电和华硕电脑股价上涨

路透台北2月22日电---台湾股市周三收高1.01%,并收在8,000点上方,受宏达电(2498.TW)和华硕电脑(2357.TW)等电脑及周设类股.TCPI提振.

光电类指数.TOPI逆转盘初跌势,涨幅位居第二.奇美(3481.TW)跌幅从稍早的6.6%削减至1.97%.

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