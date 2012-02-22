查韦斯盆骨内出现病变 未来几天将进行手术

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯2月21日电(记者 Daniel Wallis)---委内瑞拉总统查韦斯将在未来几天内进行另一场手术。古巴医生稍早在其切除恶性肿瘤的盆骨中发现病变。

查韦斯也证实他将在周六前往哈瓦那进行检查，这也导致反对派和支持者纷纷怀疑查韦斯可能病入膏肓。

查韦斯寻求在10月7日的大选中获得连任。他从未向外界透露过他健康状况的细节，因此关於他需要进行更多手术的消息势必将引发对於其康复状况的怀疑。

查韦斯在视察巴里纳斯(Barinas)州一座工厂时表示："没有发生转移，只是在移除肿瘤的部位出现了一点小病变。"

查韦斯表示，新手术会在未来几天内进行，但手术地点尚未确定。

他说："任何人都不用担心……我的健康状况很好，足以应对这场新战役。但必须核实这是否与之前存在的肿瘤有关。"

查韦斯坚称自己已完全康复，但医疗专家表示，现在下此结论还为时尚早。(完)