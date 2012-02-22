版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 18:04 BJT

长城汽车首次在欧盟设厂

(本文由路透中文网编译提供)

路透索非亚2月21日电---中国长城汽车(2333.HK)(601633.SS)在欧洲的首个工厂周二开张，旨在提升欧洲市场销售。

这家工厂位於保加利亚的洛维奇，到2013年将发挥全部产能，届时每年将可组装5万辆汽车，员工总数将达到2,000人。

该厂由长城汽车与利泰克斯汽车(Litex Motors)合资组建，长城汽车持有少数股权。(完)

--编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐