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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 14:13 BJT

〔东京美债〕公债价格微涨,希腊忧虑盖过新债供应的影响

路透东京2月22日电---美国公债价格周三在亚洲市场小幅上涨,受对希腊能否遵守撙节计划的担忧提振,不过本周将有大量新债供应料将限制涨势.

希腊必须实施艰难的改革和成本削减举措,以此换取第二轮援助,从而避免在下个月出现无序违约.

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