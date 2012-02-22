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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 14:22 BJT

〔韩国股市〕抹去跌幅收盘微升,电信类股领涨

路透首尔2月22日电---韩国指标综合股价指数周三收盘微升,受电信类股的强劲涨势提振,而该指数在盘中多数时间小幅走低.

韩国第三大移动服务提供商LG UPlus(032640.KS)股价攀涨8.38%,此前分析师表示,该公司的4G数据网络料将达到400万用户的目标.

综合股价指数(KOSPI).KS11上升0.22%,收报2,028.65点.(完)

--编译 王翔琼;审校 艾茂林

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