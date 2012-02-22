〔汽车产业〕吉利控股和沃尔沃将在华组建合资企业,计划推出自主品牌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月22日电---中国汽车制造商中国吉利控股集团周三称,计划与子公司沃尔沃汽车在中国组建合资公司,希望在两个月内公布与沃尔沃开发生产本土自主品牌汽车的计划.
吉利控股发言人杨雪良援引集团董事长李书福的话称,吉利将与沃尔沃以50:50的比例组建合资公司.吉利控股与2010年收购了瑞典的沃尔沃公司,并且是在港上市的吉利汽车(0175.HK)的控股方.
李书福本周稍早对媒体表示,像其它合资汽车厂商一样,计划成立的合资公司将在中国开发一款自主品牌汽车,还将开发新能源汽车.
杨雪良证实了李书福的表态,称两家公司预计会在两个月内公布自主品牌汽车项目的细节.(完)
--编译 王洋;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。