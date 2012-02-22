《外汇动态》美元/泰铢跌穿200日移动均线支撑位,或进一步跌向30.53

0609GMT--美元兑泰铢跌穿200日移动均线支撑位,为自去年9月中旬以来首次,因资金流入泰国股市和债市.中长期投资大户亦对卖出该货币对感兴趣.

美元兑泰铢THB=D2下跌0.4%至30.580,低於移动均线切入位30.672.

若该货币对日内收在上述移动均线支撑位下方,就可能进一步跌向30.530-30.470.

美元兑泰铢在30.530亦有支撑,该水准为去年7月到今年1月涨势的61.8%费波纳齐回档位.

30.470为去年10月低位,也是升至31.920涨势的起点.

外资在过去连续六个交易日中在泰国股市买超.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]