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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 14:24 BJT

〔日本股市〕日经指数8月初以来首次收於9,500点之上,受中国PMI提振

路透东京2月22日电---日股日经指数周三上涨,8月初以来首次收於9,500点关口之上,受中国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至四个月高位提振,不过该数据仍处在荣枯分水岭下方.[ID:nCN1404532]

日经指数.N225收涨1%,报9,554.00点.过去两个交易日,该股指在9,500点处遭遇强劲阻力,因此处卖压加剧.

东证股价指数.TOPX收涨1.1%,报825.40点,为六个月收盘新高.(完)

--编译 许娜;审校 侯向明

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