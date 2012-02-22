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货币新闻 | 2012年 2月 22日 星期三 14:54 BJT

〔澳洲政经〕外交部长陆克文宣布辞职,执政党浮现领导之争

路透悉尼2月22日电---澳洲外交部长陆克文周三辞职,目前外界猜测陆克文正在积蓄力量以期迫使现任总理吉拉德下台.

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