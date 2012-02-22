〔国际油市〕布兰特原油跌向121美元,受欧元区债务忧虑和中国数据拖累

* 中国2月制造业PMI初值第四个月处於荣枯分水岭之下

* 欧元区债务忧虑重新成为市场焦点

* 亚洲和欧洲削减伊朗原油进口

路透新加坡2月22日电---布兰特原油周三向121美元小幅下跌,自九个月高位回落.较弱的中国制造业数据及欧元区债务忧虑重燃,引发人们对全球经济健康状况和燃料需求前景的疑虑.

汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的2月初值数据,连续第三个月回升,但仍处在荣枯分水岭下方;且新出口订单骤降,暗示外贸形势仍严峻.[ID:nCN1404532]