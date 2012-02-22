〔中国票据市场〕转贴利率低位徘徊,料後市将延续缓跌走势

路透上海2月22日电---中国票据市场转贴利率周三低位徘徊,银行宽松的信贷规模令收票需求仍在,不过在存准率正式下调前,资金面依旧不宽裕,货币市场利率较为坚挺,这也抑制了转贴利率的下行动力.

交易员认为,货币政策近期可能仍会稳中偏松,银行控信贷的压力不大,票据业务所面临的环境也较为乐观,预计转贴利率後市将延续缓跌走势.

"就算没调准备金(转贴利率)也还是会跌,不过年初到现在已经跌了不少了,向下的幅度也会逐渐减小,"上海一银行交易员称.

他并指出,随着春节後企业经营逐步进入正轨,票据直贴规模也在逐渐恢复,这有助於平衡市场供求,缓解票源的不足.

中国人民银行上周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三延续分化走势,隔夜回购利率续涨,七天及14天回购则继续下跌.鉴於目前整体流动性仍显紧张,市场对於下调存准率实际执行後,资金面宽松程度的预期有所修正.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 7.3858/6.8882 7.7779/7.2914 8.8309/8.1665

上日 7.4602/6.9459 7.8170/7.3238 8.8140/8.1432

------------------------------------------------------

变动 -7.44bp/-5.77bp -3.91bp/-3.24bp +1.69bp/+2.33bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.9865%,较上日6.0015%续降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.3892/3.3162 3.4000/3.3435

上日 3.3914/3.3124 3.4031/3.3461

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>