〔企业并购〕康师傅料中国商务部最快3月批准其收购百事中国(更新版2)

(新增细节)

* 对收购百事可乐中国业务过关审慎乐观

* 预期最快3月获中国商务部批准,尽速进行合并作业

* 藉此产品线将更丰富,并拉开与可口可乐距离

* 去年已成全球最大方便面厂商

路透台北2月22日电---中国市占率最高的茶饮及泡面企业--康师傅控股(0322.HK)预计,中国商务部最快3月批准其收购百事可乐(PEP.N)中国业务,藉此产品线将更加多元化,有助拉开与竞争对手可口可乐(KO.N)的距离,并提升公司整体业绩.

顶新集团董事长、康师傅控股(910322.TW)执行董事魏应交於周三出席天下经济论坛表示,"审慎乐观"预计很快即可获得批准.

"中国商务部一定会乐观其成,有信心,估计在下个月会有好消息...,对业绩的增长会有很大帮助,"魏应交向记者称.

他并在会後进一步向记者表示,预期最快将在3月获得批准,顶新也将尽快进行合并作业.

康师傅去年底与百事可乐结盟,以子公司5%的股权换得百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权.而百事可乐则是摆脱了连续亏损的中国业务并获得康师傅的通路.[ID:nCH0086037]

魏应交称,并购成功後,将使得康师傅除茶、果汁及瓶装水外,多了碳酸饮料,达到产品丰富化的目标,并让饮料生产基地的垂直整合发挥更好的效益.

更重要的是,他认为此举将拉开与竞争者的距离.康师傅把可口可乐当做中国市场的主要竞争者.

"(此案)结合次要敌人,打击主要敌人...我锁定百事可乐很久了."魏应交说.

根据Euromonitor International的数据,百事和康师傅联合将控制中国软性饮料市场的约20%,而可口可乐市占率接近17%.目前百事在中国市场占有率仅有5.5%.

魏应交并於论坛演讲中指出,康师傅去年卖出的方便面已达130亿包,已成全球最大方便面厂商.他称康师傅除了不断扩张业务,也以取得成本优势"赚自己省下来的钱."

他指公司靠着将瓶装饮料塑胶瓶轻量化的过程,为康师傅省下可观的成本.此前瓶装饮料的单瓶重量已从20公克减到14公克,今年更进一步设定目标达到12公克.以轻量化、规模化取得成本优势.

此前魏应交已经表示,顶新去年营业额达到120亿美元,年增两成.而康师傅则公布去年第三季净利较上年同期大跌35%至1.31亿美元.[ID:nCH0086863]

康师傅于香港股价今日收高0.45%,报22.15港元,过去一个月累计下滑5.8%;於台湾股市则收升0.35%报42.65台币.(完)

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