版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 15:36 BJT

〔日本债市〕公债价格回吐涨幅下跌,投资者等待20年券标售

路透东京2月22日电---日本政府公债价格周三回吐早盘涨幅,明日20年期日债标售在即,较长期公债跌幅最大.

在美元兑日圆涨至80日圆上方的六个月高点之後,日本公债微跌.美元上涨提振股市,压制固定收益资产.投资者将密切关注周四1.1万亿(兆)日圆(138亿美元)20年期公债标售.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐