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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 15:48 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超2,896亿韩元,为连续第四日买超

路透首尔2月22日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超2,896亿韩元,为连续第四日买超,四日累计买超金额达8,454亿韩元(7.5304亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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2月22日 289.6 -221.7 -16.2

2月21日 129.1 -306.7 180.6

2月20日 164.3 -263.6 66.6

2月17日 262.4 -54.0 -302.9

2月16日 -53.7 -348.3 417.9

2月15日 243.5 -53.6 -341.2

2月14日 20.9 69.9 147.9

2月13日 168.3 -89.8 -178.6

2月10日 88.3 -280.6 319.5

2月 9日 105.3 -98.9 44.5

2月 8日 395.8 15.5 -405.8

2月 7日 364.9 -76.6 -254.4

2月 6日 176.6 -38.8 -146.0

2月 3日 -121.9 -289.4 350.1

2月 2日 1,009.6 -206.3 -766.2

-------------------------------------------------

本月以来 3,672.0 -2,533.2 -1,080.4

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今年以来 9,978.0 -2,173.2 -6,715.3

------------------------------------------------- (完)

--编译 张涛;审校 艾茂林

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