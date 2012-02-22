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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 15:49 BJT

〔日本股市〕日经指数冲破9,500点涨至六个月高位,受中国PMI提振(更新版)

(新增细节与评论)

* 日经指数上扬1%,收在9,500点上方

* 汽车类股扩大涨幅,小松制作所扭转盘初跌幅

* 马自达将通过供股筹资20亿美元

路透东京2月22日电---日股日经指数周三上涨1%,升至六个月高位,受中国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至四个月高位提振,不过该数据仍处在荣枯分水岭下方.[ID:nCN1404532]

汇丰2月中国制造业PMI初值升至49.7,高於上月终值48.8.过去八个月里,该指数大多处於荣枯分水岭50以下.

日经指数.N225收涨1%,报9,554.00点.过去两个交易日,该股指在9,500点处遭遇强劲阻力.

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