《外汇动态》欧洲开盘:日圆/美元触及六个月低点80.08

投行观点：Southern Co评级由持有上调至买入--Jefferies
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0742GMT---日圆兑美元JPY=跌至六个月低点80.08,受到日本进口商和海外投资者卖盘的打压.
欧元/日圆EURJPY=R涨0.4%至105.95日圆.欧元/美元EUR=未能录得涨幅,持平於1.3252.(完)
--编译 张涛;审校 艾茂林
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