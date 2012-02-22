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货币新闻 | 2012年 2月 22日 星期三 16:20 BJT

〔欧洲汇市〕欧元涨至去年11月中旬以来高点106.145日圆--EBS

路透伦敦2月22日电---欧元/日圆EURJPY=R在EBS电子盘涨至去年11月中旬以来高点106.145日圆,日内上涨约0.5%.(完)

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