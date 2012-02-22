〔外汇期权〕美元/日圆突破80.00障碍,稍稍提振短期期权波动率--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
IFR伦敦2月22日电---美元/日圆终於突破80.00附近的障碍,这稍稍提振短期波动率,不过涨势的放缓令总体波动率涨幅目前受限.一周期波动率从8.0%回升至8.5%,一个月期波动率从昨日的8.5%回升至8.8%.一个月期风险逆转指标今日报0.5,昨日为0.6%,偏向日圆卖权.
澳元/美元期权隐含波动率稍稍走低,因现汇保持在近期的区间,这或帮助限制进一步的下行.一个月期波动率报11.75%,三个月期波动率报12.5%,一年期波动率报14.25%.一个月期风险逆转指标1.9%,偏向澳元卖权,三个月期报2.2.
英镑/美元波动率保持在低位,在2008年8月低点附近,不过短期欧元/英镑波动率仍未突破圣诞节前和三年低点.
欧元/瑞郎波动率处在数月低点,或有可能进一步下滑.欧元/美元徘徊在1.3200附近的区间,这令期权隐含波动率承压.一个月期价平期权波动率稍低於近期和10个月低点10.55%,三个月和一年期波动率分别为11.0%和12.2%.(完)
--编译 王洋; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。