〔外汇期权〕美元/日圆突破80.00障碍,稍稍提振短期期权波动率--IFR

IFR伦敦2月22日电---美元/日圆终於突破80.00附近的障碍,这稍稍提振短期波动率,不过涨势的放缓令总体波动率涨幅目前受限.一周期波动率从8.0%回升至8.5%,一个月期波动率从昨日的8.5%回升至8.8%.一个月期风险逆转指标今日报0.5,昨日为0.6%,偏向日圆卖权.

澳元/美元期权隐含波动率稍稍走低,因现汇保持在近期的区间,这或帮助限制进一步的下行.一个月期波动率报11.75%,三个月期波动率报12.5%,一年期波动率报14.25%.一个月期风险逆转指标1.9%,偏向澳元卖权,三个月期报2.2.

英镑/美元波动率保持在低位,在2008年8月低点附近,不过短期欧元/英镑波动率仍未突破圣诞节前和三年低点.

欧元/瑞郎波动率处在数月低点,或有可能进一步下滑.欧元/美元徘徊在1.3200附近的区间,这令期权隐含波动率承压.一个月期价平期权波动率稍低於近期和10个月低点10.55%,三个月和一年期波动率分别为11.0%和12.2%.(完)