〔中国债市〕现券走势胶着收益率波动不大,资金面回暖进程逊於预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月22日电---中国银行间债市周三现券走势陷於胶着.交易员称,从持坚的回购利率来看,流动性回暖进程逊於预期,而且预计短期内货币政策实质走宽可能性较小,因此机构仍多陷於观望,利率债等收益率变动依旧有限.
"(今日现券)整体比较胶着,主要是对於资金面的担忧冲淡了降准的利好,外盘喜忧参半错综复杂的消息也是给市场增加了不确定性."华东一银行交易员表示,
他解释说,机构原来预计随着周五存准率下调释放资金的注入,市场流动性应有好转,但隔夜和七天回购利率均盘距在5%之上,市场资金面未有明显缓和.因此机构心态还是较为谨慎,现券买卖价差也相对较宽.
中国央行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]
另外,今日招标的10年期国债利率基本符合预期,也未给市场提供新的方向指引.
财政部今日上午招标的10年固息国债,中标利率基本符合预期.市场人士认为,更多的刚性需求涌入,今年首期标准期限国债的表现亦不错,投标倍数创下年内新高.[ID:nCN1404222]
剩余期限约9.5年的固息国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.5300%/3.5050%,上日尾盘为3.5300%/3.5100%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 5.0588 5.1028
上日 4.9386 5.2509
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4908/3.4338
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9490/2.9020
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6310/3.5690(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。