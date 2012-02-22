〔中国债市〕现券走势胶着收益率波动不大,资金面回暖进程逊於预期

路透上海2月22日电---中国银行间债市周三现券走势陷於胶着.交易员称,从持坚的回购利率来看,流动性回暖进程逊於预期,而且预计短期内货币政策实质走宽可能性较小,因此机构仍多陷於观望,利率债等收益率变动依旧有限.

"(今日现券)整体比较胶着,主要是对於资金面的担忧冲淡了降准的利好,外盘喜忧参半错综复杂的消息也是给市场增加了不确定性."华东一银行交易员表示,

他解释说,机构原来预计随着周五存准率下调释放资金的注入,市场流动性应有好转,但隔夜和七天回购利率均盘距在5%之上,市场资金面未有明显缓和.因此机构心态还是较为谨慎,现券买卖价差也相对较宽.

中国央行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]

另外,今日招标的10年期国债利率基本符合预期,也未给市场提供新的方向指引.

财政部今日上午招标的10年固息国债,中标利率基本符合预期.市场人士认为,更多的刚性需求涌入,今年首期标准期限国债的表现亦不错,投标倍数创下年内新高.[ID:nCN1404222]

剩余期限约9.5年的固息国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.5300%/3.5050%,上日尾盘为3.5300%/3.5100%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 5.0588 5.1028

上日 4.9386 5.2509

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4908/3.4338

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9490/2.9020

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6310/3.5690(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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