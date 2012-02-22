〔中国债市〕人民币利率互换略降,近期料窄幅震荡因流动性仍不乐观

路透上海2月22日电---中国人民币利率互换(IRS)周三小幅下行,央行虽下调存准率为市场注资,但是资金面马上将面临月末时点的考验,机构对近期流动性并不乐观,预计近日利率互换市场将维持小幅波动,下月初才有望明显下行.

"今天市场波动不大,稍微往下走了一点点吧,...大家觉得降准主要是针对资金面,而不代表政策上的放松."上海一银行交易员称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三延续分化走势,隔夜回购利率续涨,七天及14天回购则继续下跌.鉴於目前整体流动性仍显紧张,市场对於下调存准率实际执行後,资金面宽松程度的预期有所修正.[CN/CN]

中国人民银行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.5680/3.6960 3.2317/3.3267 3.2067/3.3050 3.3283/3.4267 3.2550/3.6275

周二 3.6014/3.7386 3.2758/3.3617 3.2483/3.3400 3.3700/3.4700 3.3217/3.6167

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变动 -0.0334/-0.0426 -0.0441/-0.0350 -0.0416/-0.0350 -0.0417/-0.0433 -0.0667/+0.0108

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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