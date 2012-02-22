〔中国汇市〕人民币兑美元微幅收涨,汇丰制造业PMI数据影响不大(更新版)

(新增更多内容和报价)

* 2月汇丰制造业PMI初值续升至49.7

* 经济预期未有明显波动

* 缺乏指引,市场存在观望情绪

* 人民币料延续盘整

路透上海2月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三微幅收涨.汇丰2月中国制造业PMI初值仍处在荣枯分水岭下方,未能明显提振经济前景预期,机构心态平稳,人民币延续近期盘整走势.

交易员并指出,欧元涨势迅速衰退,国际汇市也逐渐走稳,再考虑到近期国内政策面平稳,人民币走势缺乏方向指引,汇价在观望中整固蓄势.

"汇丰PMI数据仅是初值,不算很权威,对大家的心理预期几乎没什麽影响."华南一银行交易员称,"欧元反弹力度比预期的要弱,现在整个国际市场都比较平稳,人民币感觉有点缺乏方向."

汇丰(HSBC)稍早公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的2月初值数据,连续第三个月回升,但仍处在荣枯分水岭下方;且新出口订单骤降,暗示外贸形势仍严峻.[ID:nCN1404532]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.2960 6.2946 6.3000 6.2988 6.2960 6.2964

上述交易员还提到,欧元反弹趋势迅速衰退,非美货币升值动能减弱,人民币也未延续强势,汇价持续在6.29-6.30元区间震荡,而考虑到近期政策面相对平稳,预计人民币还将继续盘整的走势.

东京汇市日圆兑美元周三触及六个月低位,因日本进口商和海外人士抛售日圆,推动汇价接近测试一重要技术位.[FRX/CN]

以下为北京时间16:39,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2800/60 6.2800

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2955/85 6.2980

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水200点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3160元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治/李宏薇; 审校 张喜良

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>