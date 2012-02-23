〔中国债市〕国库现金定存利率创历史次高,紧绷资金面令投标意愿高涨(更新版)

(新增分析师评论)

* 六个月国库现金定存中标利率6.80%,创历史第二高位

* 金融机构存款下滑压力犹存,投标意愿高涨

* "输血"不断,但後市资金面不见得太乐观

路透上海2月23日电---中国财政部六个月期国库现金定存中标利率,创下历史第二高位,主因调降存准将自周五起生效,紧绷的资金面目前尚无实质改善,且近期金融机构存款下滑压力犹存,导致投标意愿高涨.

业内人士稍早透露,财政部与央行周四进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率6.80%,较去年10月创出的历史高点6.83%仅一步之遥.

"这麽高的利率,说明(银行)很缺存款,"北京一银行交易员称.

华北一银行交易员亦表示,包括大型银行在内,存款流失都非常明显.借助于国库现金定存,亦可适当降低贷存比考核压力.而与当前的市场资金利率相比,6.80%的高利率并未过多的超越预期.

得益於存准率调降及国库现金定存的流动性补给,她认为,下周紧张的资金面肯定会有所缓解.但是否能达到预期中的宽松还需进一步观察,资金情况不见得太乐观.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS主要品种早盘普涨,其中七天期回购加权平均利率接近5.30%.

央行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.[ID:nCN1398558]

本次国库现金定存招标为今年第一期,计划存款量300亿元人民币,起息日为2月23日,到期日为8月23日.最近一期六个月的国库现金定存招标是在去年11月29日,利率为6%.

今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%

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300

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)