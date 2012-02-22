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市场报道 | 2012年 2月 22日 星期三 17:12 BJT

《外汇动态》买卖单分布情况显示欧元/美元多头信心动摇

0841GMT---欧元兑美元EUR=在1.3280-00区域或再遇压力,据称在此有主权卖单.据称,考虑在该区域做空的投资人,许多只是想进行区间操作,先前1.3120-30和1.3180-85建立部位後,进行部分获利了结.

或许更重要的是,这些投资人的直觉是要逢高出货,而非逢低承接.欧元/美元可能会承压.即便是希腊救助计划达成,欧元/美元也未能感受到提振.(完)

--编译 王洋;审校 蔡美珍

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