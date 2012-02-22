《外汇动态》买卖单分布情况显示欧元/美元多头信心动摇

投行观点：Southern Co评级由持有上调至买入--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
0841GMT---欧元兑美元EUR=在1.3280-00区域或再遇压力,据称在此有主权卖单.据称,考虑在该区域做空的投资人,许多只是想进行区间操作,先前1.3120-30和1.3180-85建立部位後,进行部分获利了结.
或许更重要的是,这些投资人的直觉是要逢高出货,而非逢低承接.欧元/美元可能会承压.即便是希腊救助计划达成,欧元/美元也未能感受到提振.(完)
--编译 王洋;审校 蔡美珍
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。